G20 Meeting: भारत की अध्यक्षता में जी-20 की पहली बैठक आज से, कोलकाता में तीन दिन GPFI पर मंथन

भारत की अध्यक्षता में जी-20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू हो रही है। 9 से 11 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी (GPFI) को लेकर मंथन करेंगे। तीनों दिनों में कई सत्र व बैठकें होंगी।

West Bengal | The city of joy, Kolkata gears up for the first meeting of Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) under India’s G20 Presidency. Delegates arrived at Kolkata Airport.