बीमा में एफडीआई : वित्त मंत्री ने कहा, एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की आशंका गलत, पॉलिसी धारकों का पैसा बाहर नहीं जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में उन आशंकाओं को गलत बताया कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ने से एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेश की उच्च सीमा बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि विदेशी निवेश बढ़ जाएगा। पॉलिसीधारकों का पैसा बाहर नहीं जाएगा। बता दें, केंद्र सरकार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी करने जा रही है।

We've been hearing about FDI limit being raised & that it'll form another East India company. It's only an upper limit, increasing doesn't mean foreign investment will increase. Policy holders' funds will be invested only within India: Finance Min Nirmala Sitharaman in Lok Sabha