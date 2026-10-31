'सीईसी के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं': सचिन पायलट ने बताया कैसे होगा सत्ता परिवर्तन? भाजपा पर लगाए आरोप

देश की सियासत में इन दिनों भाषा की मर्यादा, लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज है। इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। राहुल गांधी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधियों को जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि तर्क और आंकड़ों से देना चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। पंजाब की राजनीति पर भी उन्होंने बड़ा दावा किया और कहा कि वहां असली मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा।

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