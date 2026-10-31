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बंगलूरू: फाइव स्टार होटल में बड़ा हादसा, स्विमिंग पूल में करंट लगने से दो विदेशी नागरिकों की मौत, जांच जारी

Sat, 31 Oct 2026 12:19 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, बंगलूरू
पीटीआई, बंगलूरू Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sat, 31 Oct 2026 12:19 PM IST
सार

बंगलूरू के फाइव स्टार होटल के स्विमिंग पूल में कथित करंट लगने से जर्मन एयरलाइन के क्रू मेंबर समेत दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं, उन्हें बचाने में दो अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। 

 

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Major incident at five-star hotel two German nationals die due to electrocution in swimming pool in Bengaluru
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हो गया। होटल के स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान करंट लगने से दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा का एक क्रू मेंबर भी शामिल है। हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मृतकों में लुफ्थांसा का क्रू मेंबर भी शामिल
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान 57 वर्षीय जर्मन नागरिक अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थिस और 45 वर्षीय जुराज होर्वाट के रूप में हुई है। अलेक्जेंडर लुफ्थांसा एयरलाइन में क्रू मेंबर थे, जबकि जुराज आईबीएम कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करते थे।
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तीसरी मंजिल पर बने पूल में हुआ हादसा
यह घटना बेंगलुरु के हलासुरु इलाके में स्थित होटल की है। शुक्रवार शाम दोनों विदेशी नागरिक होटल की तीसरी मंजिल पर बने स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कथित तौर पर बिजली का करंट लग गया। हादसे के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है।
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बचाने पहुंचे दो लोग भी हुए घायल
दोनों को करंट की चपेट में देखकर उन्हें बचाने के लिए एक अमेरिकी नागरिक और होटल का पूल अटेंडेंट आगे आए। इस दौरान अमेरिकी नागरिक मैथ्यू डेसेंटिस (41) और होटल कर्मचारी राहुल तिवारी (28) भी घायल हो गए। दोनों को तुरंत मणिपाल अस्पताल ले जाया गया।


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दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती दोनों घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है। उनका इलाज चल रहा है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।

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