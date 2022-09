{"_id":"6329ac4381c0534d84194d77","slug":"fact-check-was-the-news-of-bhagwant-mann-being-dropped-from-the-plane-really-published-by-the-german-times","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Fact Check: क्या सच में भगवंत मान को प्लेन से उतारे जाने की खबर जर्मन टाइम्स ने छापी थी? जानें पूरी सच्चाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Fact Check: क्या सच में भगवंत मान को प्लेन से उतारे जाने की खबर जर्मन टाइम्स ने छापी थी? जानें पूरी सच्चाई

रिसर्च डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Published by: हिमांशु मिश्रा Updated Tue, 20 Sep 2022 05:39 PM IST

सोशल मीडिया पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े एक आर्टिकल की फोटो खूब वायरल हो रही है। इस आर्टिकल की हेडिंग है, 'Drunk Bhagwant Mann thrown out of plane' यानी नशे में धुत भगवंत मान को प्लेन से उतार दिया गया।



ये आर्टिकल डेनियल शुट्ज़ द्वारा लिखा दिखाया जा रहा है। आर्टिकल में अंदर भी डिटेल में घटना की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नशे में थे। इसलिए उन्हें जर्मनी में प्लेन से नीचे उतार दिया गया। उनके चलते करीब चार घंटे फ्लाइट देर हुई। भगवंत मान की फोटो भी इस आर्टिकल में लगाई गई है।



इस आर्टिकल को भाजपा-कांग्रेस के नेताओं के साथ-साथ कई पत्रकारों ने भी शेयर किए हैं। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गलत बताया है। ऐसे में हमने इस आर्टिकल की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की। जर्मन टाइम्स को भी ये वायरल आर्टिकल भेजकर इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। जानिए जर्मन टाइम्स ने क्या कहा?

पड़ताल में क्या मालूम चला?

वायरल आर्टिकल की सच्चाई जानने के लिए हमने पहले गूगल पर आर्टिकल के हेडिंग (Drunk Bhagwant Mann thrown out of plane) से सर्च किया। हमें इस तरह का कोई वेब आर्टिकल नहीं दिखा। चूंकि वायरल आर्टिकल अखबार में प्रकाशित दिखाया गया है, इसलिए हमने The German Times की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक किया। हमें इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं मिला।

हमने आर्टिकल को जूम करके देखा तो भगवंत मान की फोटो के ठीक नीचे लिखा था कि ये एक सटायर है। जिसे @BeingBHK ने तैयार किया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स इसे सही बताकर शेयर कर रहे थे। तब लोगों ने कहा कि आर्टिकल को झूठा बताने के लिए नीचे सटायर लिख दिया गया है। इसपर हमने The German Times को आर्टिकल मेल करके हकीकत जानने की कोशिश की।

जर्मन टाइम्स ने क्या कहा?

जर्मन टाइम्स ने 20 सितंबर को हमारे सवालों का जवाब भेजा। लिखा, 'जिस आर्टिकल के जर्मन टाइम्स के होने का दावा किया जा रहा है, वो सही नहीं है। कोई डेनियल शुट्ज हमारे लिए आर्टिकल नहीं लिखते हैं। न ही इस नाम का कोई कर्मचारी हमारे संस्थान से जुड़ा है। ये आर्टिकल हमारे अखबार का नहीं है। हमने ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना है।'