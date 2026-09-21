एक्सप्लेनर: सीएम, सेना प्रमुख से चुनाव आयुक्त तक को एसआईआर में क्यों मिला नोटिस, आपके साथ ऐसा हो तो क्या करें?

'अनमैप्ड' का क्या मतलब है?

अनमैप्ड का मतलब है कि मौजूदा मतदाता की एंट्री को पिछली एसआईआर की मतदाता सूची से जोड़ा नहीं जा सका। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के मुताबिक, उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिनकी एंट्री पिछली मतदाता सूची से लिंक नहीं हो सकी या पिछली मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में तार्किक विसंगतियां मिलीं।

और किन बड़े नामों को नोटिस मिला?

नोटिस पाने वाले या नोटिस पाने की संभावना वाले प्रमुख नामों में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व जेएनयू कुलपति एम. जगदीश कुमार, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, पूर्व सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद शामिल हैं।



इसके अलावा चुनाव आयुक्त एसएस संधू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई और उनका परिवार भी नोटिस पाने वालों में शामिल है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार, बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नाम सामने आए थे।

क्या नोटिस मिलने से वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा?

नहीं। नोटिस मिलना नाम हटाने का अंतिम फैसला नहीं है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता को नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। किसी नाम को हटाने से पहले संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद उचित, कारणयुक्त और अपील योग्य आदेश जारी किया जाएगा।