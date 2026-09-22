सुप्रीम कोर्ट: निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय रिपोर्ट तलब; गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर कार्रवाई अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं के रूप में चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने देशभर के निजी विश्वविद्यालयों से पांच वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय रिकॉर्ड, फीस संरचना, फंड के इस्तेमाल, अतिरिक्त धन के निवेश और शिक्षा से सीधे जुड़े नहीं लोगों को किए गए भुगतान समेत विस्तृत जानकारी मांगी है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह व जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 17 सितंबर के आदेश में कहा, निजी विश्वविद्यालयों के पास संस्थान के सुचारू संचालन और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उचित वित्तीय गुंजाइश हो सकती है। लेकिन उनके संसाधनों का इस्तेमाल शिक्षा के इतर किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। यह मामला नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय से जुड़ी एक छात्र की शिकायत से शुरू हुआ था। लेकिन बाद में पीठ ने कहा, व्यापक जनहित में पूरे भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना, उनके नियमन और उनसे मिलने वाले फायदों की जांच करना जरूरी है। पीठ ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश की तारीख, यानी 17 सितंबर, 2026 से छह हफ्ते के अंदर संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जानकारी लेकर अपने मुख्य सचिवों के जरिये हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसकी अग्रिम प्रति स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. आरएम शर्मा को देनी होगी।

विज्ञापन