एक्सप्लेनर: कौन हैं केया बनर्जी? 140 किलो डेडलिफ्ट में जीता सिल्वर, फिर सोशल मीडिया पर क्यों हो रहीं ट्रोल?

भारत में साइबर बुलिंग को लेकर क्या हैं नियम?

भारत में साइबर बुलिंग के लिए कोई एक अलग कानून नहीं है। लेकिन किसी को ऑनलाइन परेशान करना, धमकाना, उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल करना, निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करना या अश्लील और यौन सामग्री फैलाना अलग-अलग कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है।



फर्जी खाते और पहचान का गलत इस्तेमाल

अगर किसी व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी खाता बनाया जाता है या ऑनलाइन किसी और बनकर धोखा दिया जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत कार्रवाई हो सकती है।



निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल

किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरों या निजी जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर आईटी अधिनियम की धारा 66ई लागू हो सकती है। अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर धारा 67 और 67ए के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है।



एआई से बनाई गई फर्जी तस्वीरों पर भी नियम

2026 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में बदलाव कर कृत्रिम रूप से बनाई गई सामग्री यानी एआई से तैयार सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी की पहचान की नकल करने वाली सामग्री को नियमों के दायरे में शामिल किया है।



ऐसी तस्वीर की शिकायत पर दो घंटे में कार्रवाई

अगर किसी व्यक्ति की नग्नता, निजी अंग, यौन गतिविधि या उसकी पहचान की नकल करके बनाई गई कृत्रिम तस्वीर, जिसमें मॉर्फ की गई तस्वीर भी शामिल है, की शिकायत की जाती है तो संबंधित मंच को दो घंटे के भीतर उस सामग्री को हटाने या उसकी पहुंच रोकने के लिए उचित कदम उठाने होते हैं। यह प्रावधान 20 फरवरी 2026 से लागू संशोधित नियमों में शामिल है। हालांकि दो घंटे की समय-सीमा हर तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग या साइबर बुलिंग पर लागू नहीं होती। यह खास श्रेणी की सामग्री और शिकायतों के लिए है।



प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी

सोशल मीडिया मंचों को गैरकानूनी और नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को रोकने के लिए उचित तकनीकी उपाय करने होते हैं। 2026 के संशोधनों के बाद एआई से बनाई गई गैरकानूनी सामग्री को बनाने, साझा करने या फैलाने से रोकने के लिए भी तकनीकी उपायों पर जोर दिया गया है।



ऐसे मामलों में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। साइबर अपराध से जुड़ी सहायता के लिए 1930 हेल्पलाइन भी उपलब्ध है।