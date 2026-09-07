पूर्वोत्तर के दौरे पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन: मेघालय में पारंपरिक अंदाज में हुआ स्वागत; कल इंफाल जाएंगे

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आज शिलांग में नागरिक अभिनंदन उपराष्ट्रपति सोमवार शाम शिलांग के सोसो थाम सभागार में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत की जाएगी। राज्य के विभिन्न समुदायों के कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान राज्य में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं के जरिए आधारभूत ढांचे और जनसुविधाओं को मजबूत करने पर जोर है। विज्ञापन



विज्ञापन विज्ञापन कल इंफाल जाएंगे मेघालय दौरा पूरा करने के बाद उपराष्ट्रपति मंगलवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल जाएंगे। वहां वे मोइरांग स्थित आजाद हिंद फौज संग्रहालय और युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। इसके अलावा सैनिक स्कूल इंफाल भी जाएंगे। मणिपुर के कार्यक्रमों के बाद उनका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर रवाना होने का कार्यक्रम है।



9 सितंबर को अरुणाचल विधानसभा जाएंगे दौरे के अंतिम दिन 9 सितंबर को राधाकृष्णन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। इसके अलावा वे राज्य के संग्रहालयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सोमवार शाम शिलांग के सोसो थाम सभागार में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत की जाएगी। राज्य के विभिन्न समुदायों के कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान राज्य में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं के जरिए आधारभूत ढांचे और जनसुविधाओं को मजबूत करने पर जोर है।मेघालय दौरा पूरा करने के बाद उपराष्ट्रपति मंगलवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल जाएंगे। वहां वे मोइरांग स्थित आजाद हिंद फौज संग्रहालय और युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। इसके अलावा सैनिक स्कूल इंफाल भी जाएंगे। मणिपुर के कार्यक्रमों के बाद उनका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर रवाना होने का कार्यक्रम है।दौरे के अंतिम दिन 9 सितंबर को राधाकृष्णन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। इसके अलावा वे राज्य के संग्रहालयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोमवार को मेघालय पहुंचे। उमरोई हवाईअड्डे पर मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग, राज्य सरकार के मंत्री सनबोर शुल्लाई समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी उपराष्ट्रपति की अगवानी की। मेघालय पहुंचने पर स्थानीय परंपरा और संस्कृति की झलक के बीच उनका स्वागत किया गया। चार पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के तहत उपराष्ट्रपति असम के बाद मेघालय पहुंचे हैं। उनका यह दौरा पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ संवाद और क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को करीब से समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।