एक्सप्लेनर: जिस लिज्जत पापड़ की कहानी अब एनसीईआरटी में पढ़ाई जाएगी, कैसे शुरू हुआ था उसका सफर?

21 सदस्यों की प्रबंध समिति संभालती है कामकाज

लिज्जत की संगठनात्मक व्यवस्था 21 सदस्यों की प्रबंध समिति पर आधारित है। इसके शीर्ष स्तर पर छह पदाधिकारी होते हैं। इनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दो सचिव और दो कोषाध्यक्ष शामिल हैं।



मौजूदा पदाधिकारियों में स्वाति आर. पराडकर अध्यक्ष, लक्ष्मी सी. सुवर्णा उपाध्यक्ष, प्रियंका जी. रेडकर और वसुधा आर. सारंग सचिव व साक्षी एस. पालव और सुहासिनी एस. माने कोषाध्यक्ष हैं। लिज्जत खुद को महिलाओं का, महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए संगठन बताता है। वर्ष 2023 में संस्थान का सालाना कारोबार 1,600 करोड़ रुपये था।

क्या है संस्थान के कामकाज की नींव?

लिज्जत अपने काम करने के तरीके को तीन अवधारणाओं का मेल बताता है,व्यवसाय, परिवार और समर्पण। संस्थान के अनुसार, इन तीनों को पूरी तरह और समान रूप से अपनाया जाता है और इसी मेल से लिज्जत की अपनी कार्यशैली विकसित हुई।



व्यवसाय के स्तर पर शुरुआत से ही अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उचित कीमत पर तैयार करने पर जोर रहा है। परिवार की अवधारणा के तहत संस्थान और उसकी सदस्य महिलाओं के बीच आपसी लगाव, चिंता और विश्वास को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार, संस्थान के कामकाज को उसी तरह संभाला जाता है जैसे परिवार अपने रोजमर्रा के घरेलू काम करता है।



समर्पण को संस्थान सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा बताता है। उसके अनुसार, यह केवल आजीविका कमाने की जगह नहीं है। सदस्य, कर्मचारी और शुभचिंतक अपनी ऊर्जा व्यक्तिगत लाभ के बजाय सभी के लाभ के लिए लगाने की भावना के साथ काम करते हैं। संस्थान इसी विचार को ‘काम ही पूजा है’ से जोड़ता है।