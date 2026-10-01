Hindi News
›
Video
›
India News
›
Weather Forecast 01 October 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today
{"_id":"6abd8e778ca521ca62026442","slug":"weather-forecast-01-october-2026-check-the-weather-conditions-in-your-area-weather-report-today-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Weather Forecast 01October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Weather Forecast 01October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:00 AM IST
Link Copied
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 1 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है।
जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश तथा गरज-चमक की गतिविधियां संभावित हैं।
इस मौसम प्रणाली का असर सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहेगा। IMD ने कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। ऐसे में खुले इलाकों, पेड़ों और कमजोर ढांचों के आसपास रहने वाले लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होगी। स्थानीय चेतावनियों के लिए IMD की जिला-स्तरीय चेतावनी प्रणाली देखना उपयोगी रहेगा।
इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी भी आगे बढ़ रही है। IMD के मुताबिक मानसून की वापसी घोषित करने के लिए बारिश में लगातार कमी, निचले स्तरों पर एंटी-साइक्लोनिक परिसंचरण और वातावरण में नमी में कमी जैसे मानदंड देखे जाते हैं। देश से मानसून की पूरी वापसी सामान्यतः 1 अक्टूबर के बाद ही निर्धारित की जाती है।
इसलिए अक्टूबर की शुरुआत में एक तरफ कई राज्यों में मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी की परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने के साथ तापमान में गिरावट भी महसूस की जा सकती है। यात्रियों और स्थानीय निवासियों को बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन तथा IMD के ताजा अलर्ट पर ध्यान देना चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।