एक्सप्लेनर: कब-कैसे विरोध की आवाज का केंद्र बना जंतर-मंतर, अब क्यों छिना प्रदर्शन स्थल का दर्जा; क्या रही वजह?

बीते वर्षों में जंतर-मंतर पर कौन-कौन से बड़े प्रदर्शन हुए?

1. अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन (2011)

5 अप्रैल 2011 को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन-लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। आंदोलन को देशभर में समर्थन मिला। प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल सहित कई कार्यकर्ता इससे जुड़े थे। आगे चलकर इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी के गठन का रास्ता भी बना।



2. तमिलनाडु के किसानों का धरना (2017)

मार्च और अप्रैल 2017 में तमिलनाडु के कर्ज में डूबे किसानों ने जंतर-मंतर पर करीब 40 दिनों तक प्रदर्शन किया। उन्होंने 40 हजार करोड़ रुपये के सूखा राहत पैकेज, कर्ज माफी और कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग उठाई। अपनी स्थिति की ओर ध्यान खींचने के लिए किसानों ने खोपड़ियां लेकर और मुंह में मरे हुए चूहे रखकर प्रदर्शन किया।



3. नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन (2019)

19 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। यह प्रदर्शन देश के अलग-अलग हिस्सों में कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों का हिस्सा था।



4. पहलवानों का आंदोलन (2023)

2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया गया। ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित कई पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पहलवानों ने कई महीनों तक धरना दिया। इस आंदोलन ने देशभर में ध्यान खींचा और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल संगठनों की जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाए।



5. जुलाई 2026 में सीजेपी का प्रदर्शन

जुलाई 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में नीट-यूजी पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा सुधारों की मांग की।



20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसके बाद सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।