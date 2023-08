US University Fair: मेले में शामिल हुए राजदूत गार्सेटी, बोले- भारतीय छात्रों के सपनों को पूरा करना हमारा मकसद

नई दिल्ली में स्टडी इन द यूएस विश्वविद्यालय मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी भी शामिल हुए। इस दौरान 38 मान्यता प्राप्त अमेरिकी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ छात्रों और उनके परिजनों को बात करने का मौका मिला।

पिछले साल की मुकाबले में इस साल अमेरिका गए अधिक भारतीय छात्र

अमेरिकी राजदूत गार्सेटी ने कहा कि हम भारतीय छात्रों के सपनों को पूरा करने में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहे किसी अमेरिकी केंद्र में शोध कर रहे हैं या आवेदन प्रक्रिया से गुजर रहे हों यह अमेरिकी परिसर में मिलने वाली विश्व स्तरीय शिक्षा और सुविधाओं का आनंद ले रहे हों, अमेरिका आपका समर्थन करने में सम्मानित महसूस करता है। दो लाख से अधिक भारतीय छात्रों ने 2021-22 अकादमिक वर्ष में अमेरिका को शिक्षा के लिए चुना है। पिछले साल की तुलना में इस साल 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। गार्सेटी का कहना है कि इस साल मेले का आयोजन करके हमें खुशी मिल रही है। क्योंकि, छात्र यहां एक साथ विभिन्न मान्यता प्राप्त अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेज के प्रतिनिधियों से आमने-सामने बात कर सकते हैं।

#WATCH | Delhi: US Ambassador to India, Eric Garcetti says, “I am here as an ambassador now, and this bridge that you are helping us build really shows the flip sides of the same coin. The Indian dream and the American dream are the same thing..." (29.08) pic.twitter.com/6CQxT2EqUP