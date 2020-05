देशभर में मनाई जा रही ईद, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी सभी को मुबारकबाद

कोरोना वायरस के खौफ और लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच पूरे देश में आज धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दुनियाभर में ऐसा पहली बार हुआ जब मुस्लिम भाई अपने सबसे बड़े पर्व ईद-उल-फितर की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं, बल्कि घर में ही अदा करेंगे। पवित्र रमजान माह के बाद रविवार को चांद नजर आते ही एक-दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया।

Eid Mubarak!

Greetings on Eid-ul-Fitr. May this special occasion further the spirit of compassion, brotherhood and harmony. May everyone be healthy and prosperous.