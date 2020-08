कोरोना वायरस के बीच ईद-उल-अजहा: प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी मुबारकबाद, कोरोना को लेकर भी किया सचेत

देशभर में शनिवार को कोरोना वायरस संकट के बीच बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद-उल-अजहा के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने मुबारकबाद दी है।

राष्ट्रपति ने जहां अपने संदेश में इस त्योहार का महत्व समझाते हुए सभी से कोविड-19 की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री ने दुआ मांगी कि भाईचारे और दया की भावना और बढ़े। कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में ईद-उल -जहा की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई। कई जगह लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने घर पर नमाज पढ़ें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपने घर पर नमाज अदा की।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति ने तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ उर्दू में भी ट्वीट किया। राष्ट्रपति ने कहा, "ईद मुबारक। ईद-उल-अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है तथा लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आइए, इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन करें।"

Eid Mubarak! Idu’l Zuha symbolises the spirit of sacrifice and amity which inspires us to work for the well-being of one and all. On this occasion, let us share our happiness with the needy and follow social distancing norms and guidelines to contain COVID-19 spread.