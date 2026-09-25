ईडी: 'मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड' से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापा, फेमा उल्लंघन के पर कार्रवाई

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने फेमा, 1999 की धारा 37 के तहत मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े लोगों के ऑफिस व घरों पर छापेमारी की है। इस अभियान में संजय पसारी, राजीव पसारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालीवाला के घर और जुड़ी हुई कंपनियों के ऑफिस शामिल हैं। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के कथित उल्लंघन के मामले में की गई है। तलाशी के दौरान, विदेशी मुद्रा के संदिग्ध लेन-देन सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इनमें एक्सपोर्ट से मिलने वाली वह बड़ी रकम भी शामिल है, जो एमबीईसीएल को नहीं मिली (सीआईआरपी से पहले के लेन-देन) और अभी तक भी बकाया है।