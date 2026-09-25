फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   weather update Rain Fury from Andhra to Bengal Darjeeling Landslide Schools Shut in Odisha IMD warn

आंध्र से बंगाल तक बारिश का कहर: दार्जिलिंग में भूस्खलन, ओडिशा में स्कूल बंद; मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी?

Fri, 25 Sep 2026 03:07 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 25 Sep 2026 03:07 PM IST
सार

बंगाल में सक्रिय मानसून के कारण भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों की मुश्किल बढ़ा दी है। दार्जिलिंग में भूस्खलन से अस्पताल प्रभावित हुआ, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी बारिश, जलभराव और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। दार्जिलिंग में कितनी बारिश हुई? कितने लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए? रेल और सड़क सेवाओं पर कितना असर पड़ा? और अगले दो दिनों में मौसम कैसा रहेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
 

विज्ञापन
weather update Rain Fury from Andhra to Bengal Darjeeling Landslide Schools Shut in Odisha IMD warn
बारिश - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बंगाल में सक्रिय मानसून और ओडिशा के अंदरूनी हिस्से में बने डिप्रेशन के असर से शुक्रवार को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा असर उत्तर बंगाल के पहाड़ी जिलों में दिखा। दार्जिलिंग में तेज बारिश के बीच भूस्खलन हुआ, जिससे तकदाह ग्रामीण अस्पताल प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग समेत कई जिलों में शनिवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है।

विज्ञापन

दार्जिलिंग के अस्पताल में भूस्खलन से क्या हुआ?

  • शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे दार्जिलिंग के तकदाह ग्रामीण अस्पताल के पास भूस्खलन हुआ। मलबे की चपेट में आने से एक मरीज के रिश्तेदार को मामूली चोट लगी। अस्पताल में भर्ती किसी मरीज को चोट नहीं आई। 
    • विज्ञापन
  • घटना के बाद मरीजों को जिला अस्पताल ले जाया गया। दार्जिलिंग के दूसरे इलाकों में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं, लेकिन मलबा जल्द हटाए जाने से ज्यादातर सड़कें यातायात के लिए खुली रहीं। भारी बारिश को देखते हुए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में भूस्खलन की आशंका जताई गई है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन

 

बंगाल के किन इलाकों में बारिश का अलर्ट?

मौसम विभाग ने दार्जिलिंग में शनिवार सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश और इसके बाद रविवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। दक्षिण और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकाुरा, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में शनिवार सुबह तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बना हुआ है।

ओडिशा और आंध्र प्रदेश में क्या है स्थिति?

  • ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी डिप्रेशन के कारण भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम तंत्र आंध्र प्रदेश में तट पार करने के बाद कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया और शुक्रवार सुबह दक्षिणी आंतरिक ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के आसपास था।
  • ओडिशा में 8000 से अधिक लोगों को निचले और भूस्खलन संभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई जगह जलभराव, भूस्खलन, पेड़ गिरने और मकानों को नुकसान की खबर है। ओडिशा के पांच जिलों में शुक्रवार को स्कूल भी बंद रहे।

 

बारिश से ट्रेन और सड़क सेवाओं पर कितना असर पड़ा?

ओडिशा में मालिगुड़ा और छत्रीपुट स्टेशनों के बीच भूस्खलन से रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। एहतियात के तौर पर चार ट्रेनें रद्द की गईं, जबकि कुछ ट्रेनों को बीच के स्टेशनों से ही समाप्त या वहीं से शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से सड़कें और खेत पानी में डूब गए। अनकापल्ली और चोडावरम को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। पार्वतीपुरम मान्यम जिले में लगातार बारिश से तालाब, नहरें और छोटी नदियां उफान पर आ गईं।

आंध्र में कितनी बारिश हुई और आगे क्या चेतावनी है?

आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विशाखापट्टनम में 28 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोय्यालागुडेम में 20 सेंटीमीटर और भीमुनिपट्टनम, काकीनाडा तथा पेड्डापुरम में 15-15 सेंटीमीटर बारिश हुई। शुक्रवार को अल्लूरी सीतारामराजू, एनटीआर और एलुरु जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र और यनम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। 

झारखंड और बंगाल में भी क्यों बढ़ी चिंता?

डिप्रेशन के प्रभाव से झारखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी थी। कई जिलों में तेज हवा और आकाशीय बिजली की भी आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल में भी गुरुवार से भारी बारिश का दौर जारी है। बांकाुरा के कंसाबती बांध में 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम तंत्र के कमजोर होने के बावजूद इससे जुड़े बारिश के प्रभाव कई इलाकों में बने हुए हैं।

मौसम तंत्र अब किस दिशा में बढ़ रहा है?

मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने वाला गहरा दबाव क्षेत्र अब कमजोर होकर डिप्रेशन बन चुका है। शुक्रवार सुबह यह ओडिशा के नुआपाड़ा के पास दक्षिणी आंतरिक ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर केंद्रित था। इसके अगले कुछ घंटों तक उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और फिर धीरे-धीरे कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना जताई गई है। इसलिए बंगाल, ओडिशा, झारखंड और आसपास के इलाकों में बारिश से जुड़ी स्थिति पर नजर बनी हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed