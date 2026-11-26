प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने बुधवार को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के तहत M/s वाटिका लिमिटेड (वाटिका ग्रुप) और इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला व अन्य से जुड़े मामले में लगभग 545.96 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है। ईडी ने वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटर-निदेशकों (अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और गौरव भल्ला) तथा अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी। यह जांच दिल्ली पुलिस की 'इकोनॉमिक ऑफेंस विंग' द्वारा दर्ज कई मामलों के आधार पर की गई है।

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इन एफआईआर में आईपीसी, 1860 की धाराओं 420, 406 और 120-B के तहत धोखाधड़ी से लोगों को लुभाने, आवासीय प्लॉट न देने, एक ही प्लॉट को दो बार बेचने और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। ईडी जांच से पता चला है कि वर्ष 2010 और 2012 के बीच, सात खरीदार इकाइयों ने गुरुग्राम में 'वाटिका इंडिया नेक्स्ट' (सेक्टर 84/85) और 'वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2' (सेक्टर 88A) प्रोजेक्ट्स में आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए वाटिका लिमिटेड को कुल बिक्री मूल्य के रूप में लगभग 266.95 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था।इसके बाद, 2014 और 2015 में प्लॉट-वार समझौते किए गए। बाद में, प्रोजेक्ट के लेआउट में बदलाव किया गया, पहले से आवंटित प्लॉटों के नंबर बदल दिए गए या उनकी जगह बदल दी गई, और प्रोजेक्ट की जमीन अन्य खरीदारों को आवंटित और बेची जाती रही। 'वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2' में, लगभग 90 करोड़ रुपये में खरीदे गए करीब 1.10 लाख वर्ग गज जमीन के हिस्से में से एक भी प्लॉट लगभग 14 साल बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया है, जबकि 'वाटिका इंडिया नेक्स्ट' में भी केवल कुछ ही प्लॉट दिए गए हैं।इस प्रकार, लगभग 140.73 करोड़ रुपये मूल्य के प्लॉट अभी तक खरीदारों को नहीं मिले हैं। यह भी पता चला कि प्रोजेक्ट की ज़मीन लगभग 22 ग्रुप कंपनियों के पास थी। इन कंपनियों में कोई कर्मचारी नहीं थे और न ही इनका कोई अलग बिज़नेस था। इनका मुख्य काम कॉर्पोरेट गारंटी देना और लैंड बैंक को मैनेज करना था, जिसमें वित्तीय संस्थानों के पास ज़मीन को गिरवी रखना भी शामिल था। मैसर्स वाटिका लिमिटेड के बैंक खातों की भी जांच की गई। विश्लेषण से पता चला कि खरीदारों से मिली रकम का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए इसे इकट्ठा किया गया था, बल्कि इस पैसे को ग्रुप की अन्य कंपनियों और प्रमोटर से जुड़ी ऐसी इकाइयों में ट्रांसफर कर दिया गया, जो इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं थीं।इसके अलावा, 2024 के एक अलग लेन-देन में, स्केलर वेंचर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 'एग्रीमेंट टू सेल' (बिक्री समझौता) और 'बाय-बैक एग्रीमेंट' (वापसी खरीद समझौता) के तहत 473.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 'एग्रीमेंट टू सेल' के तहत, वाटिका लिमिटेड और जमीन की मालिक उसकी समूह कंपनियों ने 165 प्लॉट, जिनका कुल क्षेत्रफल 53,648.94 वर्ग गज था, स्केलर वेंचर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने पर सहमति जताई। इन 165 प्लॉटों में से 14 प्लॉट, उक्त समझौते के होने से पहले ही अन्य खरीदारों के नाम बुक किए जा चुके थे।जांच से यह भी पता चला कि वाटिका लिमिटेड ने कुल 66 प्लॉट अन्य खरीदारों को बेचे और उनसे लगभग 60 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जबकि ये प्लॉट पहले ही स्केलर वेंचर्स को बेचे जा चुके थे और उनके लिए भुगतान भी लिया जा चुका था। ये बाद की बिक्री स्केलर वेंचर्स की सहमति के बिना और पिछली बिक्री का खुलासा किए बिना की गईं, जिसके परिणामस्वरूप एक ही प्लॉट के लिए दो बार पैसे प्राप्त किए गए। यह भी पता चला है कि 9 प्लॉट बयानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (भल्ला परिवार की एक कंपनी) के नाम पर आवंटित किए गए थे, जिसके लिए 1.30 करोड़ रुपये का टोकन भुगतान किया गया था।इस प्रकार, जांच के निष्कर्षों के आधार पर, इस मामले में अब तक 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' (अपराध से प्राप्त राशि) की कुल रकम लगभग 568 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। ईडी के मुताबिक, तलाशी के दौरान, एक मर्सिडीज-बेंज जीएलसी 300 कार, 1.3 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने और हीरे के आभूषण, तथा बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट बरामद किए गए व उन्हें फ्रीज कर दिया गया। तलाशी के दौरान जब्त की गई संपत्ति का मूल्य लगभग 22.58 करोड़ रुपये था।अब, प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल भल्ला की पत्नी कंचन भल्ला, 'अनिल भल्ला फैमिली ट्रस्ट-I', 'अनिल भल्ला और कंचन भल्ला फैमिली ट्रस्ट' तथा अन्य समूह कंपनियों की 545.96 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है। नई दिल्ली के महरौली स्थित सुल्तानपुर फार्म्स में कंचन भल्ला (अनिल भल्ला की पत्नी) के नाम पर मौजूद फार्म हाउस को भी अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने 28 सितंबर को वाटिका ग्रुप के प्रमोटरों, अनिल भल्ला और गौतम भल्ला को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।