केंद्र के आर्थिक सलाहकार का दावा: तीसरी लहर नहीं आई तो दिसंबर तक कोविड पूर्व स्तर पर आ जाएगी जीडीपी

प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार करने में सक्षम हैं। यदि तीसरी कोरोना लहर आई भी तो हम इसका मुकाबला कर लेंगे। हमारा राजस्व घाटा बहुत नियंत्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तीसरी लहर नहीं आई तो दिसंबर तिमाही तक जीडीपी वृद्धि दर कोविड पूर्व का स्तर पा लेगी।

#WATCH | We saw 20.1% y-o-y GDP growth in April-June. It's very strong number. No doubt it's based on lower base because of lockdown in same period in 2020. We'll be able to hit pre-COVID level by Oct-Dec quarter if we don't hit 3rd wave: Principal Economic Advisor Sanjeev Sanyal pic.twitter.com/tH4XTl1RFt