टीएमसी के दोनों गुटों को मिले चुनाव चिह्न: ममता बनर्जी को 'फुटबॉल खिलाड़ी', बागी गुट को मिला कौन सा निशान?

विज्ञापन

तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को शुक्रवार को 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम मिला। वहीं, उसके प्रतिद्वंद्वी अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है। यह फैसला पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर छह अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले आया है। निर्वाचन आयोग के एक आदेश में यह जानकारी दी गई।