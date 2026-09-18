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टीएमसी के दोनों गुटों को मिले चुनाव चिह्न: ममता बनर्जी को 'फुटबॉल खिलाड़ी', बागी गुट को मिला कौन सा निशान?

Fri, 18 Sep 2026 02:24 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 18 Sep 2026 02:24 PM IST
सार

निर्वाचन आयोग ने टीएमसी के ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुटों को नए नाम और चुनाव निशान सौंप दिए हैं। इससे पहले आयोग ने दोनों दलों की बारी-बारी से सुनवाई की थी। दोनों दलों को क्या नए नाम और निशान मिले हैं, पढ़िए रिपोर्ट। 

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eci new names and symbols for mamata and ritabrata led Trinamool factions party source
भारत निर्वाचन आयोग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/पीटीआई

विस्तार
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तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को शुक्रवार को 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम मिला। वहीं, उसके प्रतिद्वंद्वी अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है। यह फैसला पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर छह अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले आया है। निर्वाचन आयोग के एक आदेश में यह जानकारी दी गई।
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आदेश के मुताबिक, ममता गुट को चुनाव चिह्न के रूप में 'फुटबॉल खिलाड़ी' मिला है। वहीं, रॉय के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव चिह्न के रूप में 'लिफाफा' दिया गया है।
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ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को नए चुनाव चिह्न सुझाए थे। इनमें क्रिकेट बैट शामिल था। बिना गेंद वाले फुटबॉलर का चिह्न भी सुझाया गया था। साथ ही पार्टी के लिए तीन नाम भी प्रस्तावित किए गए थे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों पर रोक लगाई। दोनों गुट अब पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल नहीं कर सकते।
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यह रोक छह अक्तूबर को होने वाले उपचुनावों को लेकर है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। असम की नगांव संसदीय सीट पर भी उपचुनाव होगा। ममता बनर्जी गुट ने तीन नाम सुझाए थे। ये नाम थे - अखिल भारतीय तृणमूल ममता कांग्रेस, अखिल भारतीय ममता तृणमूल कांग्रेस और ममता तृणमूल कांग्रेस।

ये भी पढ़ें: 'वोट चोरी के बाद अब पार्टी चोरी': टीएमसी पर चुनाव आयोग के फैसले से भड़के राहुल, ममता के समर्थन में क्या बोले?

टीएमसी के दोनों गुटों को क्या निर्देश दिया गया था?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाले आयोग ने दोनों गुटों को निर्देश दिया था। दोनों को तीन पसंदीदा अस्थायी नाम देने थे। साथ ही मुफ्त चुनाव चिह्नों की सूची से तीन विकल्प भी देने थे। यह सब शुक्रवार सुबह 11 बजे तक देना था। आयोग के 14 पन्नों के अंतरिम आदेश में एक बात साफ की गई। दोनों गुट अपने अस्थायी नाम में मूल पार्टी से जुड़ा कोई दिखने वाला चिह्न या शब्द रख सकते हैं। आयोग ने कहा कि यह अंतरिम इंतजाम इसलिए किया गया है। इससे दोनों गुटों को बराबर का मौका मिलेगा। साथ ही उनके अधिकार और हित सुरक्षित रहेंगे। यह इंतजाम अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा।

इससे पहले दोनों गुटों के उम्मीदवारों ने टीएमसी के नाम पर नामांकन दाखिल किए थे। दोनों गुटों ने टकराव वाले फॉर्म-बी जमा किए थे। ये नामांकन पश्चिम बंगाल और असम के उपचुनावों के लिए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि पार्टी के मुख्य नाम और चिह्न पर रोक जारी रहेगी। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक आयोग दावों पर अंतिम फैसला नहीं दे देता। यह फैसला चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत आएगा।


ये भी पढ़ें: 'अपनी पार्टी का इतिहास भी नहीं जानते': भाजपा का राहुल पर पलटवार; विपक्षी दलों को खत्म करने का लगाया था आरोप

निर्वाचन आयोग ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों की सुनवाई की
गुरुवार का यह आदेश तीन सदस्यीय आयोग की सुनवाई के बाद आया। आयोग में विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू भी चुनाव आयुक्त हैं। आयोग ने नई दिल्ली में एक के बाद एक सुनवाई की। अरूप रॉय और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल दोपहर तीन बजे आयोग से मिला। इसके बाद ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधिमंडल शाम चार बजे मिला। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कल्याण बनर्जी ने किया। आयोग ने इससे पहले 12 सितंबर को दोनों गुटों से मुलाकात की थी।

राहुल गांधी ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर विपक्षी दलों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कथित पार्टी चोरी को भारत के लोकतंत्र के पतन का नया प्रतीक बताया। 
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