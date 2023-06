India-US Relations: जयशंकर ने अमेरिकी एनएसए से की मुलाकात; पीएम मोदी की यात्रा की तैयारियों पर हुआ मंथन

Great to meet US NSA @jakesullivan46 in South Block today morning.



Our conversation focused on preparing for PM @narendramodi ’s upcoming US visit.Also discussed global strategic developments from the perspective of our partnership. pic.twitter.com/qeAoYU5nXT — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 14, 2023

डोभाल के साथ की प्रतिनिधिस्तर की वार्ता

विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जेक सुलिवन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की।



#WATCH | NSA Ajit Doval and US NSA Jake Sullivan hold a bilateral meeting in Delhi. pic.twitter.com/t1Vqr4vebh — ANI (@ANI) June 14, 2023

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। वे मंगलवार को यहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुछ अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए बाइडन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी जेक दो दिवसीय दौरे पर यहां हैं। यहां पहुंचने के बाद अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी।पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सुलिवन और उनके भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसीईटी) की पहल पर दूसरे ट्रैक-1.5 संवाद में भाग लिया था। इस दौरान, उन्होंने सेमी-कंडक्टर, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और रक्षा सहित सात विशिष्ट उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया। इससे पहले डोभाल और सुलिवन ने वार्ता भी की। इसमें कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया था।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन व प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण पर 21-24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। मोदी का 22 जून को वाशिंगटन डीसी में राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत होगा। उसी दिन वह अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। दो बार यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पहली बार उन्होंने जून 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। 22 जून को ही रात में बाइडन दंपती पीएम मोदी की रात्रिभोज पर मेजबानी करेंगे।