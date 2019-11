डीआरडीओ चेयरमैन को ब्रिटेन से मिला यह सम्मान, 100 साल में इसे पाने वाले पहले भारतीय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, डीआरडीओ) के चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी को रॉयल एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ यूके ने मानद फेलोशिप से सम्मानित किया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार, रेड्डी बीते 100 सालों में यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं।

Defence Research & Development Organisation (DRDO) chairman G. Satheesh Reddy is the first Indian scientist to have been awarded the fellowship by Royal Aeronautical Society of United Kingdom in the last 100 years. https://t.co/q9rNDNEwJm