 25 मई से देश में शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, एयरलाइंस को तैयार रहने के निर्देश

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को तैयार रहने को कहा है। देश में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद हैं।

Domestic civil aviation operations will recommence in a calibrated manner from Monday 25th May 2020.