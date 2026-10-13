केरलम, तमिलनाडु समेत 6 राज्यों को मिले नए राज्यपाल,राष्ट्रपति मुर्मू ने की घोषणा!

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को देश के छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और उत्तराखंड में राज्यपालों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फैसले के तहत दो मौजूदा राज्यपालों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित किया गया, जबकि चार अन्य व्यक्तियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इन नियुक्तियों से संबंधित आदेश उसी तारीख से प्रभावी होंगे, जिस दिन संबंधित व्यक्ति अपने-अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में सभी छह नियुक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।



नई नियुक्तियों के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर को केरलम का राज्यपाल बनाया गया है। वह इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। अब उन्हें केरलम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, केरलम के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आर्लेकर मार्च 2026 से तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन कर रहे थे। नई नियुक्ति के साथ उन्हें तमिलनाडु का पूर्णकालिक राज्यपाल बनाया गया है। इस बदलाव के बाद केरलम और तमिलनाडु दोनों राज्यों में राज्यपालों की जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।



राष्ट्रपति की ओर से की गई अन्य नियुक्तियों में डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। सुधा यादव पूर्व सांसद रह चुकी हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। कर्नाटक में वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगी। इसी तरह, ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह झारखंड से जुड़े वरिष्ठ राजनीतिक नेता और पलामू से लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। ओडिशा में वह हरि बाबू कंभमपति का स्थान लेंगे। इन दोनों नियुक्तियों के साथ कर्नाटक और ओडिशा में राज्यपाल पद पर नए चेहरे जिम्मेदारी संभालेंगे।



इसके अलावा, मध्य प्रदेश के बालाघाट से लोकसभा के पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का स्थान लेंगे। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। वह ओम प्रकाश माथुर की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इन नियुक्तियों के बाद छह राज्यों में राज्यपाल पद से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव होगा। हालांकि, राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में निवर्तमान राज्यपालों के लिए किसी नई जिम्मेदारी की घोषणा नहीं की गई है।



राज्यपाल किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। विधानसभा से पारित विधेयकों पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कुछ विशेष परिस्थितियों में संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना उनके प्रमुख कार्यों में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा की गई इन छह नियुक्तियों से विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण हुआ है। अब संबंधित नियुक्त व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने-अपने राज्यों में संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालेंगे।

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