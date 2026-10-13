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Hindi News ›   Video ›   India News ›   UP Class 10 and 12 board exam timetable released; check the full schedule here.

यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, यहां जानें पूरा शेड्यूल

Tue, 13 Oct 2026 04:30 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Tue, 13 Oct 2026 04:30 AM IST
UP Class 10 and 12 board exam timetable released; check the full schedule here.
उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल यानी कक्षा 10वीं और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, दोनों कक्षाओं की लिखित परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद विद्यार्थियों को अपनी विषयवार परीक्षा तिथियों के अनुसार तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 


प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषय और परीक्षा की पाली को आधिकारिक डेटशीट में ध्यान से देखें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित अतिरिक्त समय और अन्य निर्देशों की पुष्टि प्रवेश पत्र तथा बोर्ड के आधिकारिक दिशा-निर्देशों से करनी चाहिए। 


यूपी बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 5 फरवरी को हिंदी के पेपर से परीक्षाओं की शुरुआत होगी। इसके बाद अलग-अलग तारीखों पर सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और अन्य विषयों की परीक्षाएं होंगी। हाईस्कूल में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 8 फरवरी, अंग्रेजी की 10 फरवरी, गणित की 13 फरवरी और विज्ञान की 17 फरवरी को निर्धारित है। इंटरमीडिएट में अंग्रेजी की परीक्षा 8 फरवरी, इतिहास की 10 फरवरी, जीव विज्ञान और गणित की 12 फरवरी तथा भौतिक विज्ञान की 17 फरवरी को होगी। अंतिम दिन 24 फरवरी को कृषि, संस्कृत और कंप्यूटर जैसे विषयों की परीक्षाएं निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को अपने विषयों के अनुसार पूरी समय-सारिणी का मिलान करना चाहिए। 

इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कुल 52,04,713 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 27,75,741 और इंटरमीडिएट के 24,28,972 परीक्षार्थी शामिल हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने को देखते हुए बोर्ड परीक्षा की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने की तैयारी कर रहा है। विद्यार्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा की तारीखों को ध्यान में रखकर पढ़ाई का समय निर्धारित करें, पाठ्यक्रम का नियमित दोहराव करें और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें। 


टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थी यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट 
upmsp.edu.in  पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2027 का परीक्षा कार्यक्रम वाला लिंक खोलें। इसके बाद उपलब्ध पीडीएफ में अपनी कक्षा और विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख तथा पाली देखें। विद्यार्थी डेटशीट को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट भी रख सकते हैं, ताकि तैयारी के दौरान तारीखों की जानकारी आसानी से मिल सके। किसी भी संशोधन या नई सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट ही मान्य समझें। 
 
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