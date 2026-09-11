त्यागराज स्टेडियम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रिंकू दुग्गा की बहाली पर लगाई रोक; जानें क्या है पूरा मामला

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दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते को टहलाने के लिए कथित तौर पर स्टेडियम खाली कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी रिंकू दुग्गा की बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने दुग्गा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में रिंकू दुग्गा को नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने अपने सात सितंबर के आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक दुग्गा की बहाली पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा।