'अब दरवाजा खुल गया है': दिशा सालियान के पिता सतीश ने सीबीआई पर जताया भरोसा, एफआईआर को लेकर क्या बोले?

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Disha Salian's father, Satish Salian, says, "... Initially, an SIT was set up for the case, but they did nothing. I waited for another 2 years. Then I met Ashutosh Sir, who referred me to advocate Nilesh Ojha. We first went to the Commissioner's… https://t.co/wq15VAbv6T pic.twitter.com/xpBYwufVvi — ANI (@ANI) September 15, 2026

उन्होंने कहा, 'हम सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश में पुलिस आयुक्त के कार्यालय गए, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद नीलेश ओझा ने मुझे अदालत का रुख करने की सलाह दी। इसके बाद कार्यवाही खिंचती चली गई। अदालत लगातार तारीखें देती रही और समय बीतता गया। करीब डेढ़ साल गुजर गया।'सतीश सालियान ने कहा, 'आखिरकार मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी हुआ। इस पर ढाई दिन तक सुनवाई चली। आखिरकार प्राथमिकी दर्ज हुई और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। यह एक बड़ी सफलता थी। अब रास्ता खुल गया है और जांच शुरू हो गई है।' उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आखिरकार हमें न्याय मिलेगा। हमने छह साल तक इंतजार किया। आखिरकार भगवान ने हमें यह मौका दिया है।'दिशा सालियान के मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस प्राथमिकी में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, अभिनेता डिनो मोरिया और सूरज पंचोली समेत 17 लोगों के नाम दर्ज हैं। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाझे, परम बीर सिंह और रोहन रॉय समेत कई और बड़े नामों भी शामिल हैं। अब इस मामले में सीबीआई आपराधिक साजिश रचने, गैंग रेप, मर्डर और सबूतों से छेड़छाड़ करने जैसे एंगल पर जांच करेगी।24 वर्षीय दिशा सालियान की 9 जून 2020 को मलाड स्थित एक इमारत की 12वीं मंजिल के फ्लैट से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मालवाणी पुलिस ने इस घटना के संबंध में दुर्घटनावश मौत रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि दिशा ने आत्महत्या की थी और घटना में किसी साजिश या गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला था। दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी दिशा की मौत में किसी साजिश की बात नहीं पाई थी।शुरुआत में सतीश सालियान और उनकी पत्नी को भी अपनी बेटी की मौत में किसी साजिश का संदेह नहीं था और उन्होंने मालवाणी पुलिस को दिए बयानों में इसका जिक्र किया था। हालांकि, पिछले साल सतीश सालियान ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि एडीआर की जांच पर्याप्त नहीं थी और जांच रिपोर्ट में भी कुछ विरोधाभास थे। इसके बाद नए सिरे से सीबीआई जांच का आदेश दिया गया।