Lalbaugcha Raja Visarjan: लालबागचा राजा के विसर्जन के लिए उमड़े श्रद्धालु, धूमधाम से दी विदाई, देखें VIDEO

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बप्पा की विदाई के अंतिम दिन भी सड़कों पर जनसैलाबउमड़ रहा है। धूमधाम से विशाल प्रतिमाओं को समुद्र तटों पर ले जाया जा रहा है। इस बार कोरोना से राहत के कारण दो साल बाद धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना के बाद 10 दिनों तक उनका हर्षोल्लास से पूजन किया गया।

