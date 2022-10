Kerala: विवादित बयानों पर केरल के वित्त मंत्री पर कार्रवाई की मांग, राज्यपाल के पत्र पर सीएम ने दिया यह जवाब

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम पिनराई विजयन को पत्र लिखकर राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉटरी व शराब को राजस्व का मुख्य स्रोत बताने वाले वित्त मंत्री ने विवादित बयान देकर शपथ का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए।

"Reported statements of (Kerala FM) KN Balagopal are violation of the oath I had administered to him. A minister who deliberately violates the oath & undermines the unity & integrity of India can't continue to enjoy my pleasure," says Kerala Gov in a letter to CM Pinarayi Vijayan https://t.co/AHGDUxd0Dp