केंद्र ने बिरजू महाराज को सरकारी आवास खाली करने को भेजा नोटिस, अदालत ने लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज को 31 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने के लिए भेजे गए केंद्र सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी है। केंद्र ने पद्मश्री से सम्मानित पंडित बिरजू महारज और भारती शिवाजी समेत कई प्रतिष्ठित कलाकारों को दिल्ली में आवंटित सरकारी मकान 31 दिसंबर तक खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। केंद्र के इस आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

Delhi High Court stays the Centre's notice issued to renowned Kathak artist Pt Birju Maharaj, to vacate government accommodation allotted to him by December 31st