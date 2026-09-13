पुतिन पहुंचे BRICS डिनर में, लेकिन शी जिनपिंग रहे गायब... सामने आई बड़ी वजह

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक के बाद शनिवार रात दुनियाभर से आए मेहमानों और नेताओं के लिए आयोजित भव्य रात्रिभोज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।



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