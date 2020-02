कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने चिदंबरम से पूछा- केजरीवाल की जीत पर गर्व क्यों कर रहे हैं?

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जोरदार वापसी की है। 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज कर केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं, कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल पाई। इसे लेकर कांग्रेस में अंदरुनी कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब उनके नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ही बंद करने की मांग कर दी।

With due respect sir, just want to know- has @INCIndia outsourced the task of defeating BJP to state parties? If not, then why r we gloating over AAP victory rather than being concerned abt our drubbing? And if ‘yes’, then we (PCCs) might as well close shop! https://t.co/Zw3KJIfsRx