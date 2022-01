केजरीवाल कोरोना संक्रमित: ट्विटर पर खूब शेयर हुईं दिल्ली के सीएम की बिना मास्क लगाए रैली की तस्वीरें, लोगों ने लिखा- 'दोज हू केम इन टच'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना टेस्ट जरूर करवा लें। इस ट्वीट के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक दो दिन पहले पंजाब-चंडीगढ़ में हुई रैलियों की तस्वीरों को साझा करते हुए लोग लिख रहे हैं कि- 'Those who come in touch'जिन तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया जा रहा है, वह एक से दो दिन पहले सीएम केजरीवाल की चंडीगढ की रैलियों की हैं। इसमें वह बिना मास्क लगाए दिख रहे हैं। लोग मजे लेते हुए लिख रहे हैं कि सीएम ने अपील की है कि जो उनके संपर्क में आए हैं, वे कोरोना जांच करवा लें, लेकिन तस्वीरों में देखा जाए तो सीएम बिना मास्क के हजारों की भीड़ के बीच में दिख रहे हैं।