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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि तमिलनाडु सरकार और प्रशासन ने दो बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि राज्य सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा नहीं है। दूसरी गलती हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। भाटिया ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रावधान हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया हिंदू और सनातन विरोधी है।गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी और जोसेफ विजय को ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुओं को संविधान के तहत धार्मिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 सभी हिंदुओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि दीपम जलाने के मामले में इन अधिकारों की अनदेखी की गई है।भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के रुख को असाधारण बताते हुए कहा कि अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। गौरव भाटिया ने अपने करीब 25 साल के कानूनी अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने किसी निर्वाचित सरकार, मुख्यमंत्री और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्ती से कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। उनके मुताबिक, अदालत ने आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया है। भाजपा ने कहा कि दीपथून स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देकर अदालत ने धार्मिक परंपराओं का पालन करने के अधिकार की पुष्टि की है।भाजपा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए इसे सनातन विरोधी समूहों के लिए करारा जवाब बताया। पार्टी का कहना है कि दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश धार्मिक परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करता है। भाजपा ने उन लोगों की आलोचना की जो निर्धारित पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने का विरोध कर रहे थे। इस तरह मंदिर में दीप जलाने का विवाद अब अदालत के आदेश के साथ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा भी बन गया है। भाजपा ने इस पूरे मामले में तमिलनाडु सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं।