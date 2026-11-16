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महाराष्ट्र अपडेट्स: सोनाक्षी की मॉर्फ्ड फोटो मामले में पुलिस चूकी, आरोपी रिहा; पुणे मैराथन में कथित अनियमितता

Mon, 16 Nov 2026 05:47 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 16 Nov 2026 05:47 AM IST
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Maharashtra Updates Mumbai court Sonakshi morphed photos Pune Marathon Ravindra Dhangekar politics crime news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को मुंबई की अदालत ने रिहा कर दिया है। अदालत ने प्रक्रियात्मक चूक के चलते गिरफ्तारी अवैध घोषित की। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर शुक्रवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा उनकी तस्वीरें साझा करने की बात कही गई थी। आरोपी को शनिवार को दिल्ली के शाहदरा से पकड़ा गया। उसे मुंबई लाकर बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने तीन दिन की हिरासत मांगी थी। अदालत ने पाया कि आरोपी को दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। पुलिस इस चूक का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। इस प्रक्रियात्मक गलती के चलते बांद्रा अदालत ने व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध बताकर उसकी रिहाई का आदेश दिया।

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पुणे मैराथन: 50 लाख के भुगतान में अनियमितता का आरोप

पुणे में शिवसेना नेता रविंद्र धांगेकर ने रविवार को पुणे नगर निकाय पर एक मैराथन के लिए 50 लाख रुपये के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाया और जांच की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रायोजक होने के बावजूद निमंत्रण कार्ड पर निकाय का नाम या लोगो नहीं था, बल्कि निजी कंपनियों और केवल एक राजनीतिक दल के नेताओं के नाम थे। धांगेकर ने दावा किया कि पुणे महानगरपालिका (PMC) आमतौर पर कार्यक्रम के बाद प्रायोजन भुगतान करती है। उन्होंने 50 लाख रुपये की वसूली और संस्कृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने की मांग की। मैराथन 5 लाख से 10 लाख रुपये में हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र सूखे से जूझ रहा है। मोहोल से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

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