केरल हाईकोर्ट का निर्देश: सबरीमाला मार्ग पर तैनात कर्मियों को मिले भोजन, पुलिस ने सरकार से क्या किया आग्रह?

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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। यह निर्देश सबरीमाला मंदिर के एरुमेली-कनानापथा वन मार्ग पर तैनात कर्मियों के लिए है। न्यायालय ने चिकित्सा और पंचायत कर्मियों को भोजन सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। ये कर्मी मार्ग पर कई स्थानों पर आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।