{"_id":"62831dcdfe0b8a344f2d8de6","slug":"covid-report-further-decline-in-both-new-and-active-cases-know-what-was-the-situation-in-last-24-hours","type":"story","status":"publish","title_hn":"COVID report : नए और सक्रिय केस दोनों में और गिरावट, जानिए 24 घंटे में क्या रहा हाल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 17 May 2022 09:30 AM IST