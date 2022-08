COVID-19: मामूली बढ़े नए संक्रमित, सक्रिय केस और घटे, जानें देश में कोविड का हाल

देश में गुरुवार को 10,725 नए कोरोना केस मिले हैं। इस दौरान 13,084 लोग महामारी से उबर गए।

#COVID19 | India reports 10,725 fresh cases and 13,084 recoveries, in the last 24 hours; Active cases 94,047 pic.twitter.com/hqnDHS1Q4b