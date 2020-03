कोरोनावायरस: भारत में 6 नए मामले, चार देशों के नागरिकों को वीजा नहीं, पीएम बोले- न घबराएं

कोरोनावायरस को लेकर पर बैठक



कैबिनेट सचिव ने कोरोनावायरस की ताजा स्थिति, एहतियात और उपाय को लेकर बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव प्रीती सूदन, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, निदेशक पी रवीन्द्रन समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्ष वर्धन कोरोना वायरस से निबटने के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए लगातार संवेदनशील हैं। सूत्र बताते हैं कि केन्द्र सरकार इस मामले में ताजा स्थिति को देखते हुए कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

ये सभी लोग दो सप्ताह से भारत में थे। फिलहाल ये लोग वसंत कुंज के एक होटल में ठहरे हुए थे। इनमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। तीनों गाइड पुरुष हैं। इन सभी लोगों को केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के सेंटर पर भेजा है। वहां पर इनके सेंपल ले लिए गए हैं। बुधवार तक यह तय हो जाएगा कि इन्हें क्वारंटाइन केंद्र में रखा जाए या नहीं। सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये पता चलेगा कि ये लोग आईटीबीपी के छावला स्थित क्वारंटाइन केंद्र में 14 दिन के लिए रहेंगे या अपने घरों को लौट जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें आरएमएल अस्पताल में भेजा जा सकता है।

चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोनावायरस का कहर दुनिया के 70 देशों समेत भारत में भी अपना पांव पसार रहा है। सोमवार को दिल्ली, तेलंगाना और जयपुर में इस वायरस से संक्रमित तीन नए मरीजों की पुष्टि के बाद मंगलवार को आगरा में कोरोना से संक्रमित एक ही परिवार के छह लोगों में लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं, संक्रमित व्यक्ति आगरा से लेकर दिल्ली तक जहां जहां गया, वहां लोगों की जांच की जा रही है। वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लोगों से कहा घबराने की जरूरत नहीं है। कई मंत्रालय और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। हमने इसकी तैयारियों को लेकर व्यापक समीक्षा की है।सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के एक होटल में ठहरे 24 लोगों को एहतियातन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के कैंप में भेजा गया है। इनमें से तीन भारतीय हैं, जबकि 21 इटली के रहने वाले हैं। इन सभी की चिकित्सा जांच का परिणाम बुधवार को आएगा।मौसम बदल रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली समेत देश दूसरे हिस्से में बारिश भी हुई। इससे सर्दी जुकाम की लोगों में शिकायतें बढ़ी हैं। लोग डाक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ केंद्र सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर भी काल कर रहे हैं। आलम यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी यह हेल्प लाइन लगातार व्यस्त रह रही है। कई बार डायल करने के बाद भी हेल्पलाइन पर किसी तरह एक बार कुछ समय की बात हो सकी। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि लोगों में कोरोना वायरस का भय बढ़ रहा है। सामान्य बुखार, खांसी को लेकर भी लोग हेल्प लाइन नंबर पर फोन कर रहे हैं। इसके कारण हेल्पलाइन लगातार व्यस्त जा रही है। जबकि अभी भारत में कोरोना वायरस इस तरह से खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा है। सूत्र का कहना है कि वैसे भी भारत में वायरस का असर अधिक होने की संभावना नहीं है। बताते हैं भारत में तापमान ठीक रहता है। आम तौर पर मार्च महीने में यहां गर्मी पडऩे लगती है। तापमान बढऩे पर यह वायरस जनित बीमारी का प्रसार होने की संभावना कम हो जाती है।इंडिगो ने कहा- कोरोना वायरस से संक्रमित यात्री के साथ 20 फरवरी को दुबई-बेंगलुरु उड़ान में मौजूद चालक दल के चार सदस्यों को दो मार्च से उनके घरों में निगरानी में रखा गया है।एयर इंडिया ने 25 फरवरी को विएना-दिल्ली उड़ान के यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस विमान में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ने यात्रा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस यात्री के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि के बाद एयर इंडिया का निर्देश आया है।हयात रिजेंसी ने कहा- सरकारी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायरस से पीड़ित एक व्यक्ति ने 28 फरवरी को होटल के ला पियाज्जा रेस्टोरेंट में डिनर किया था। जो भी कर्मचारी उस दिन रेस्टोरेंट में मौजूद था उसे 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन (अलग-थलग) के लिए कहा गया है। साथ होटल ने यहां आने वालों और बाहर जाने वालों का शारीरिक तापमान मापने के लिए भी व्यवस्था की है।मनीष सिसोदिया ने कहा- सीएम की अध्यक्षता में कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग हुई है। सरकार इस बात को संज्ञान में रख रही है कि कोरोनावायरस के मामले दिल्ली में आने लगे हैं। दिल्ली में अभी एक केस आया है। अबतक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं बना है फिर भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम और केंद्र सरकार इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दोनों मिलकर जो भी मुमकिन होगा करेंगे। कोरोनावायरस के परीक्षण की सुविधा सिर्फ 13 जगहों पर ही उपलब्ध है, हम कोशिश करेंगे कि यहां भी जांच सुविधा उपलब्ध हो।

ट्विटर ने दुनिया भर में तैनात अपने कर्मचारियों को घातक कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए सोमवार से घर से ही काम करने को कहा है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से अबतक 3,100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 90 हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने संक्रमण से प्रभावित देशों में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है। सोमवार के ब्लॉग पोस्ट में ट्विटर की मानव संसाधन प्रमुख जेनिफर क्रिस्टी ने कहा, हम विश्व स्तर पर सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

Telangana Health Minister E Rajendra in Hyderabad: Till now not a single person has been affected by #COVID19 in the state, except the youth who arrived from Dubai. 88 people have been identified who came in contact with him,45 of them are being tested,others will also be tested. pic.twitter.com/khv0Gt1rHm