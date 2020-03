कोरोना वायरस: प्रिंट मीडिया प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने की बातचीत

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर मीडिया प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मंगलवार को पीएम मोदी ने देशभर के प्रिंट मीडिया प्रमुखों के साथ कोरोना के फैलते प्रभाव को लेकर बातचीत की। इससे पहले सोमवार को भी पीएम मोदी ने इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रमुखों के साथ बात की थी।

Prime Minister Narendra Modi interacts with print media heads through video conferencing, over #COVID19 pic.twitter.com/89wRUlCTvz