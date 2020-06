पीआईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब सैनिटाइजेशन के लिए कल दफ्तर को बंद किया गया है।

A senior Press Information Bureau (PIB) official tests positive for #COVID19, National Media Centre closed tomorrow for sanitisation.