‘मुझे चुप कराने की साजिश’: जेएनयू से बर्खास्तगी पर बोले कांग्रेस सांसद अकोइजाम, भाजपा पर लगाया बदले का आरोप

कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद नौकरी से हटाए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूरी कार्रवाई को ‘विच हंट’ यानी चुन-चुनकर निशाना बनाने की मुहिम बताया और आरोप लगाया कि मणिपुर और पूर्वोत्तर के मुद्दों पर उनकी बेबाक आवाज दबाने के लिए राजनीतिक बदले की भावना से यह कदम उठाया गया है। अकोइजाम ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। उन्होंने साफ किया कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे।

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