मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर व्यक्ति से मारपीट का आरोप: भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना; क्या है पूरा मामला?

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फहीम नजीर ने कहा कि वह देश के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश हो रही है। उसने ईवीएम को लेकर भी दावा किया और कहा कि ईवीएम पहली बार 1998 में राजीव गांधी के समय लाई गई थी। फहीम ने कहा कि इस संबंध में फुटेज भी मौजूद है और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए। उसने अपनी बात को अभिव्यक्ति की आजादी बताया।दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि 'स्मैश द पैट्रियार्की' का मतलब क्या राहुल गांधी का महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना है? यादव ने कहा कि आज सामने आए वीडियो से पूरे देश में नाराजगी है और किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है।भाजपा नेता ने पूछा कि क्या नेहरू-गांधी-वाड्रा परिवार के अलावा देश में किसी और के मानवाधिकार हैं और कांग्रेस कब तक 'मोहब्बत की दुकान' में नफरत बेचती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता का कथित दुर्व्यवहार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है।सिद्धार्थ यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है और भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे तौर पर सवालों का जवाब देने को कहा। वहीं, फहीम नजीर ने अपनी ओर से इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए। उपलब्ध खबर में मारपीट के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।