मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर व्यक्ति से मारपीट का आरोप: भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना; क्या है पूरा मामला?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 03:07 PM IST
सार
दिल्ली के कनॉट प्लेस में मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति से कथित मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। खुद को फहीम नजीर बताने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, फिर भी उसे पीटा गया और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा। भाजपा ने इस घटना को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।
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विस्तार
दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मोएट्स रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। यह वही रेस्टोरेंट है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया था। खुद को श्रीनगर का रहने वाला फहीम नजीर बताने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसने राहुल गांधी को गाली नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई।
फहीम नजीर ने क्या दावा किया?
फहीम नजीर ने कहा कि वह देश के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश हो रही है। उसने ईवीएम को लेकर भी दावा किया और कहा कि ईवीएम पहली बार 1998 में राजीव गांधी के समय लाई गई थी। फहीम ने कहा कि इस संबंध में फुटेज भी मौजूद है और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए। उसने अपनी बात को अभिव्यक्ति की आजादी बताया।
भाजपा ने इस घटना पर क्या कहा?
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि 'स्मैश द पैट्रियार्की' का मतलब क्या राहुल गांधी का महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना है? यादव ने कहा कि आज सामने आए वीडियो से पूरे देश में नाराजगी है और किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है।
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भाजपा नेता ने पूछा कि क्या नेहरू-गांधी-वाड्रा परिवार के अलावा देश में किसी और के मानवाधिकार हैं और कांग्रेस कब तक 'मोहब्बत की दुकान' में नफरत बेचती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता का कथित दुर्व्यवहार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है।
यह भी पढ़ें: 'राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा समय': सीईसी के खिलाफ विपक्ष के रुख के बीच क्या बोलीं ममता? दिल्ली के लिए रवाना
सिद्धार्थ यादव ने और क्या कहा?
सिद्धार्थ यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है और भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे तौर पर सवालों का जवाब देने को कहा। वहीं, फहीम नजीर ने अपनी ओर से इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए। उपलब्ध खबर में मारपीट के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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फहीम नजीर ने क्या दावा किया?
फहीम नजीर ने कहा कि वह देश के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देश को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाने की साजिश हो रही है। उसने ईवीएम को लेकर भी दावा किया और कहा कि ईवीएम पहली बार 1998 में राजीव गांधी के समय लाई गई थी। फहीम ने कहा कि इस संबंध में फुटेज भी मौजूद है और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए। उसने अपनी बात को अभिव्यक्ति की आजादी बताया।
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भाजपा ने इस घटना पर क्या कहा?
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि 'स्मैश द पैट्रियार्की' का मतलब क्या राहुल गांधी का महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना है? यादव ने कहा कि आज सामने आए वीडियो से पूरे देश में नाराजगी है और किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है।
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भाजपा नेता ने पूछा कि क्या नेहरू-गांधी-वाड्रा परिवार के अलावा देश में किसी और के मानवाधिकार हैं और कांग्रेस कब तक 'मोहब्बत की दुकान' में नफरत बेचती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता का कथित दुर्व्यवहार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है।
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सिद्धार्थ यादव ने और क्या कहा?
सिद्धार्थ यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की हरकत करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है और भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे तौर पर सवालों का जवाब देने को कहा। वहीं, फहीम नजीर ने अपनी ओर से इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी से सवाल पूछे जाने चाहिए। उपलब्ध खबर में मारपीट के आरोपों पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।