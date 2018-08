As a sinister conspiracy is hatched to revive militancy in Punjab, why are BJP-Akali Dal mum?



Why has the 56’ Modi Govt been stunned into a conspiratorial silence?



क्या ये देश के टुकड़े करने वाली षड्यंत्रकारी गतिविधि नहीं? तो फिर चुप्पी क्यों?https://t.co/9Ue5CDRakW