Railway: दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन पड़ा यात्रियों पर भारी, जाम में फंसने से कई लोगों की छूटीं ट्रेनें

राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते गुरुवार को लगे भारी जाम का असर रेल यात्रियों पर भी पड़ा। दोपहर 12 बजे के बाद नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम के कारण कई यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। इससे उनकी ट्रेन छूट गई।

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रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों के यात्री जाम में फंस गए। इनमें डिब्रूगढ़ राजधानी, मुंबई राजधानी और दिल्ली-बनारस वंदे भारत के यात्री शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, आईआईटी जोधपुर के 52 छात्रों को ट्रेन नंबर 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करनी थी। जाम के कारण वे समय पर नई दिल्ली स्टेशन नहीं पहुंच सके और उनकी ट्रेन छूट गई।आईआरसीटीसी की ग्रुप टिकट बुकिंग सुविधा भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इस सुविधा के तहत परिवार, स्कूल के छात्र या शादी समारोह में जाने वाले लोग बड़ी संख्या में एक साथ टिकट बुक करते हैं। हालांकि, ग्रुप बुकिंग सुविधा किस वजह से रद्द हुई, इस पर आईआरसीटीसी की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है।