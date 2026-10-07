इंडिया गठबंधन की लंच पॉलिटिक्स: 'मेरे खिलाफ 45 एफआईआर, लक्ष्य 100 का'; राहुल बोले- हर एफआईआर मेरे लिए मेडल

राहुल गांधी का एलान- जंतर-मंतर पर फिर होगा प्रदर्शन

विपक्षी सांसदों के साथ लंच के बाद राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। अब विपक्षी सांसद तय प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर जाएंगे और वहां एक साथ प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए ज्ञानेश कुमार देश के वैध मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा। एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले से 45 एफआईआर हैं और उनका लक्ष्य 100 एफआईआर का है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज हर एफआईआर उनके लिए एक मेडल है।

VIDEO | After lunch at Sagar Ratna with Opposition MPs, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, "As I said yesterday, approximately 300 MPs wanted to meet the Chief Election Commissioner, but they told that we could not hold a protest there. So, today, our plan is to go to the designated protest site, Jantar Mantar, and sit there together once again, and tell the country that, for us, Gyanesh Kumar is not the legitimate Election Commissioner of the country. Modi Ji, Amit Shah Ji, Mohan Bhagwat, and Gyanesh Kumar have destroyed the democracy of the country. As I said yesterday, those who have done this are traitors to the country, and we will take action against them. I am telling you right now: Gyanesh Kumar will have to resign." When asked about the FIR against him, he says, "I have 45 FIRs against me. My goal is to have 100. I want 100 FIRs to be registered against me. Every FIR is a medal for me." #RahulGandhi #OppositionMPlunch — Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026