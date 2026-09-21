फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Congress Nandigram bypoll nominee Milan Pradhan sent to jail custody till Oct 5

पश्चिम बंगाल: नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस को झटका, उम्मीदवार मिलन प्रधान की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ी

Mon, 21 Sep 2026 04:59 PM IST
राहुल कुमार एएनआई, कोलकाता।
एएनआई, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 04:59 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की न्यायिक हिरासत पांच अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले हल्दिया अदालत ने उन्हें तीन अक्तूबर तक हिरासत में भेजा था। 2007 के नंदीग्राम भूमि आंदोलन से जुड़े मामले में हुई इस कार्रवाई के बीच छह अक्तूबर को मतदान होना है और चार अक्तूबर को प्रचार खत्म होगा। हिरासत बढ़ने से मिलन के प्राचार पर क्या असर पड़ सकता है? आइए, विस्तार से सबकुछ जानते हैं...

विज्ञापन
Congress Nandigram bypoll nominee Milan Pradhan sent to jail custody till Oct 5
मिलन प्रधान - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की मुश्किल बढ़ गई है। 2007 के एक पुराने मामले में उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई है। कांथी अदालत ने सोमवार को उन्हें पांच अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। नंदीग्राम में छह अक्तूबर को मतदान होना है और चार अक्तूबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अदालत के इस आदेश से मिलन प्रधान के चुनाव प्रचार पर सीधा असर पड़ेगा।
विज्ञापन


मिलन प्रधान को पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र में 19 साल पहले दर्ज मामले के सिलसिले में अदालत में पेश किया गया था। कांथी अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले 19 सितंबर को गिरफ्तारी के एक दिन बाद हल्दिया की अदालत ने उन्हें तीन अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब कांथी अदालत के आदेश से उनकी हिरासत पांच अक्तूबर तक बढ़ गई है। उनके वकील अयन भट्टाचार्य ने कहा है कि इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
विज्ञापन

मिलन प्रधान की न्यायिक हिरासत दो दिन और क्यों बढ़ी?

  • मिलन प्रधान के खिलाफ मामला 2007 के नंदीग्राम भूमि आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम का है। यह मामला खेजुरी थाने में दर्ज किया गया था। उन्हें इसी मामले में दर्ज आरोपों के सिलसिले में अदालत के सामने पेश किया गया। उनके खिलाफ हत्या समेत कई आरोपों से जुड़े पुराने मामले होने की बात कही गई है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • सोमवार को कांथी अदालत ने उन्हें पांच अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले हल्दिया अदालत ने 19 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी के बाद तीन अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। अब उनकी हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ गई है।

न्यायिक हिरासत का चुनाव प्रचार पर क्या असर पड़ेगा?

मिलन प्रधान नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर छह अक्तूबर को मतदान होना है, जबकि चुनाव प्रचार चार अक्तूबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पांच अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण मिलन प्रधान के पास चुनाव प्रचार के लिए मैदान में मौजूद रहने का अवसर नहीं रहेगा। अदालत का आदेश उनके लिए ऐसे समय आया है, जब उपचुनाव की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। उनके वकील ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

नंदीग्राम सीट खाली कैसे हुई और उपचुनाव क्यों हो रहा है?

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। शुभेंदु अधिकारी ने मई में नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने भबानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला किया। इसी वजह से नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस ने इस चुनाव में मिलन प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब मतदान से कुछ दिन पहले उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ने से उनके चुनाव प्रचार की स्थिति बदल गई है।

अब नंदीग्राम उपचुनाव में आगे क्या होगा?

नंदीग्राम में छह अक्तूबर को मतदान होना है और उससे पहले चार अक्तूबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा। मिलन प्रधान की न्यायिक हिरासत पांच अक्तूबर तक है। ऐसे में मौजूदा अदालत के आदेश के अनुसार वह प्रचार के अंतिम दिन से पहले ही जेल में रहेंगे। उनके वकील ने आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इसलिए अब इस मामले में अगला अहम घटनाक्रम हाईकोर्ट में होने वाली कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल अदालत के आदेश के कारण कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार का चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed