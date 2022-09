केरल: अलाप्पुझा के पुन्नमदा झील में 'स्नेक बोट रेस' प्रदर्शनी में शामिल हुए राहुल, देखें वीडियो

वायनाड से कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अलाप्पुझा के पुन्नमदा झील में 'स्नेक बोट रेस' प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलाप्पुझा के पुन्नापरा अरवुकड़ में अपने 12वें दिन 'भारत जोड़ी यात्रा' की शुरुआत की।

