Congress: कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में प्रियंका की उम्मीदवारी की उठी मांग, असम सांसद ने दिया ये बेतुका तर्क

कांग्रेस में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी ही होती जा रहा रही है। शशि थरूर, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह सहित कुछ अन्य नेताओं का नाम अब तक सामने आ चुका है। वहीं, इस बीच प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठी है। दरअसल, असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने बुधवार को ट्वीट करके प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने की वकालत की है।

#WATCH | Congress MP Abdul Khaleque says, "Priyanka GV should be Congress chief.Rahul Gandhi says,nobody from Gandhi family should become one. Women become a part of that family where they go after marriage. Today,she's Vadra family's daughter-in-law, not a part of Gandhi family" pic.twitter.com/YFRZLIgAmI