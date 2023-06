J&K: ‘जम्मू-कश्मीर में समस्याएं, समाधान के लिए हो अनुच्छेद 370 पर चर्चा’, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में समस्याएं हैं। उनके समाधान के लिए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें, अय्यर फिलहाल दिल्ली में हैं। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात की।

पत्रकारों ने अय्यर से जम्मू-कश्मीर को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि सब बातों से साफ होता है कि जम्मू-कश्मीर में समस्याएं हैं। यहां की समस्याओं के समाधान की शुरुआत अनुच्छेद 370 पर चर्चा करके की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर चर्चा हो और सभी की सहमति हो। साथ ही अनुच्छेद 35ए पर भी चर्चा होनी चाहिए और सर्वसम्मति से तय किया जाना चाहिए इन धाराओं को खत्म किया जाए या रखा जाए।

#WATCH | "Problems are there in Jammu and Kashmir and to solve them a discussion should be done on Article 370 and Article 35A...," said Congress leader Mani Shankar Aiyar, in Delhi yesterday pic.twitter.com/E6In43HuLH

